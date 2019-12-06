В Госдуме предложили создать рабочую группу по закону о киберсталкинге

В Госдуме прошла встреча в формате «круглого стола», где сотрудники МВД, Генпрокуратуры, адвокаты, психиатры и депутаты обсудили проблему травли в интернете, пишет «Парламентская газета».

Зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский отметил, что заявления граждан о подобных преступлениях зачастую в полиции остаются без рассмотрения. Отдельной ответственности за них предусмотрено, статья об угрозе убийством не работает, а статья о доведении до самоубийства используется только после факта суицида.

Во время дискуссии было предложено создать рабочую группу по созданию поправок в законодательство, которые предусматривали бы уголовную ответственность за киберсталкинг.

Ранее сообщалось, что в ЕСПЧ решил коммуницировать жалобу россиянки на бездействие российских правоохранителей в ситуации, когда бывший партнер на протяжении нескольких лет преследовал гражданку, отправлял угрозы в мессенджерах и создавал фейки ее страниц в соцсетях, где выкладывал интимные фотографии женщины.