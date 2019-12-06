Кузьминов поддержал идею отмены "чрезмерной и формальной" аккредитации вузов

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов поддержал идею главы Рособрнадзора Сергея Кравцова об отмене аккредитации вузов. При этом её предлагается заменить оценкой качества подготовки студентов.

«Сегодня необходимо нацелить систему государственного регулирования в образовании на стимулирование внедрения инноваций, на повышение качества и конкурентоспособности образования. Действующая система регулирования решению этих задач не способствует, она чрезмерна и формальна», — приводит словам Кузьминова ТАСС. Он подчеркнул, что очистка системы высшего образования от недобросовестных программ более не требуется.

Кравцов ранее сегодня заявил: «Возможно, как идея, я очень аккуратно говорю — совершенствование той процедуры, которая называется аккредитация. Возможно, ее отмена, подчеркиваю, возможно. И введение взамен аккредитации как раз оценки качества подготовки обучающихся». Он подчеркнул, что контролировать качество обучения «проверкой бумаги» не слишком эффективно.

При этом ректор МГУ Виктор Садовничий, срок полномочий которого накануне был продлен президентом РФ Владимиром Путиным, заявил: «И все-таки какие риски пока мы видим, если резко и полно отменить государственную аккредитацию и чем-то ее адекватным заменить. Мы понимаем, что в результате через два-три года это приведет к снижению качества, безусловно приведет. Мы большая страна, много разных университетов в разных регионах. Что-то нужно, чтобы мы видели, как помогать университетам».

Отмечается, что в 2021 году должна быть принята новая система контрольно-надзорной деятельности в сфере образования. Сейчас её обсуждение проходит в профильных ведомствах и в профессиональном сообществе.