Сервис TamTam заблокировал все каналы ИГИЛ, перешедшие туда из Telegram

Бельгийский исследователь джихада Питер Ван Остайен, специализирующийся на отслеживании сторонников террористических организаций в сети, рассказал журналистам портала Insider, что последователи ИГИЛ после зачисток каналов в «Телеграме» перешли в российский сервис TamTam.

По словам Остайена, первые сообщения о террористическом акте возле Лондонского моста в пятницу появились именно на упомянутом сервисе, разработанном на базе мессенджера соцсети «Одноклассники» «ОК Сообщения».

С 25 ноября сообщества ИГИЛ в «Телеграме» массово подверглись блокировкам, но Остайен смог выйти на новые информационные каналы террористов благодаря твиту одного из их последователей. Внутри самих сообществ подозревают, что новые ресурсы могут быть «ловушкой для неискушенных сторонников».

Однако TamTam после массы обращений журналистов и экспертов тоже начал блокировать террористические сообщества. Во вторник на сервисе не осталось ни одного канала по этой тематике. В «Телеграме» же, по словам Остайена, продолжают существовать только два сообщества.

Прим. Sobesednik.ru: ИГИЛ, также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.