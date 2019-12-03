В США начался суд над Илоном Маском, обозвавшим британского спасателя педофилом

Суд Лос-Анджелеса начал рассматривать иск спасавшего детей в Таиланде дайвера, которого глава Tesla обвинил в педофилии.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Конфликт между американским предпринимателем и британским британским спасателем Верноном Ансвортом разгорелся летом прошлого года во время операции по спасению юношеской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде.

Илон Маск предложил использовать для спасения детей мини-капсулу Tesla. Через незколько дней Ансворт назвал инициативу Маска пиар-ходом и порекомендовал ему «засунуть свою подводную лодку куда подальше».

Миллиардер опубликовал серию возмущенных постов в своем Twitter, в одном из которых заявил, что капсула будет задействована несмотря ни на что, и добавил: «Прости, педофил, ты сам этого попросил». Позже Маск удалил сообщение, однако через месяц в переписке с другим пользователем Twitter вновь оскорбил Ансворта. При этом бизнесмен выразил удивление в связи с тем, что дайвер не стал подавать иск. Вскоре Илон Маск заявил, что британец посещает Таиланд, чтобы заниматься сексом с несовершеннолетними.

В сентябре 2018 года Вернон Ансворт обратился в суд с жалобой на главу Tesla с требованием денежной компенсации в споре о защите чести и достоинства.

Сообщается, что в ближайшее время американский суд присяжных должен установить, были ли высказывания Илона Маска в Twitter небрежными и безосновательными.