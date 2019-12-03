Бизнесмен Вишневский проведет в колонии 11 лет за растрату 980 млн

Бизнесмена Дмитрия Вишневского приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима за растрату государственных средств в объеме 980 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

Согласно версии следствия, в 2012–2014 года компания Вишневского «УСИО» получила от госкомпании порядка 2 миллиардов рублей для строительства системы внешнего электроснабжения космодрома Восточный. Из них по двум контрактам было выведено 980 миллионов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством заявлял, что при строительстве космоодрома Восточный так и не удалось навести порядок: «Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов».

Космодром строят с 2012 года, возведено 14 из 19 объектов. За это время строительства Генпрокуратура возбудила более 140 уголовных дел по коррупционным статьям. Подрядчики украли порядка 11 миллиардов рублей, из которых вернуть удалось лишь 3,5 миллиарда.