ООН заступилась за сторонников Навального

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала у постпреда РФ в организации Василия Небензи дать объяснения по поводу действий властей во время летних протестов.

Преследования эти не прекращаются и по настоящее время: на прошлой неделе в «московском деле» появился новый, «юбилейный», 25-й фигурант – IT-специалист Сергей Суровцев. Ему вменяют насилие над полицейским – якобы Суровцев ударил его секцией металлического ограждения. В минувшую пятницу Басманный суд столицы отправил Суровцева под стражу до 27 января. Также на прошлой неделе осужденный по ст. 212.1 Константин Котов был этапирован во Владимирскую область для отбытия 4-летнего срока – по году за каждую из фигурирующих в его деле акций протеста.

В запросе эксперты рабочей группы требуют расследования фактов чрезмерного применения силы полицией, а также интересуются, какие меры предпринимали российские власти для защиты прав участников массовых акций.

– Вероятно, в рабочей группе изучили ситуацию и обратили внимание на скоротечность судов и несоразмерность наказания содеянному. Кто-то за убийство получает условный срок, а кто-то реальный – за одиночные пикеты или брошенную в полицейского бутылку, – комментирует координатор юридической помощи «ОВД-Инфо», правозащитник Алла Фролова. – Надеюсь, что, если международное юридическое сообщество обратит внимание на происходящее у нас, Россия все-таки начнет двигаться к законности. Не к избирательному правосудию, а к справедливому суду. Ведь если брать, к примеру, события на Рождественке, то там наказывать нужно не ребят, которые оттаскивали полицейских от избиваемых, а прежде всего самих полицейских, которые ломали о людей дубинки и стояли на волосах поваленной на землю женщины.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям была создана в 1991 году ввиду обеспокоенности организации повсеместной эскалацией незаконных задержаний и арестов, нарушающих Всемирную декларацию прав человека. Состоит из 5 экспертов, сменяющихся раз в три года. По сути не представляем, что она может сделать России, кроме как погрозить пальцем. Например, одна из процедур группы: участники могут обратиться к главе МИД страны, где свирепствует беззаконие, с просьбой к ее правительству «принять необходимые меры к обеспечению уважения права на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность задержанного».

Уже представили, как Сергей Лавров с подачи ООН выступает в поддержку Навального? Да он скорее курить бросит.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №46-2019 под заголовком «ООН заступилась за сторонников Навального».