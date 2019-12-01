Противосудорожное, обезболивающее и капли для глаз приравняли к наркотикам

Список запрещенных в России сильнодействующих препаратов пополнили три жизненно необходимых лекарственных средства.

Как пишет «РИА Новости», сегодня, 1 декабря, в силу вступают поправки к постановлению правительства «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ», подписанные в начале июня премьером Дмитрием Медведевым.

Речь идет о противосудорожном препарате прегабалин, опиоидном обезболивающем тапентадол, а также каплях для расширения зрачка тропикамид.

Все три лекарства входят в перечень жизненно необходимых препаратов, однако часто используются как наркотические средства.

Отмечается, что средства получили популярность в 2013 году, с тех пор объем их продаж вырос более чем в 20 раз.

Уголовная статья 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропными препаратами. Статья предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.

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