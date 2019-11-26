Утилизация на 100%

Министерство природных ресурсов и экологии РФ продолжает поиски эффективных путей утилизации мусора и выступило с предложением усовершенствовать механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Суть предложения заключается в том, чтобы производители и импортеры либо сами перерабатывали 100% отходов и упаковки, либо платили повышенный экосбор. Рассмотрим эту инициативу и спросим мнение экспертов рынка.

В данный момент организации несут ответственность за самостоятельную утилизацию от 5 до 35% реализованного товара, либо должны уплатить экосбор (причем неоднократны случаи покупки актов о том, что утилизация проведена). Минприроды предлагает платить сбор не только с того товара, который был выведен на рынок, но и с продукции, которая была произведена или импортирована и хранится на складах компаний.

Нововведение, с одной стороны, позволит загрузить мощности мусороперерабатывающих предприятий. С другой – увеличит общий экологический сбор до 135,7 миллиардов рублей (это значительно выше существующего порядка цифр: например, согласно данным Роспотребнадзора, в 2018 году сумма экосбора в России составила 2,2 миллиарда рублей, в 2017 – 2,6 миллиарда, в 2016 – 1,3 миллиарда). В этой цифре различным отраслям производства принадлежит отнюдь не равный процент повышения сборов. Например, наименьший процент – 0,9 миллиардов рублей – планируется собрать с производителей древесной продукции. А наибольший – с производителей электроники – 47 миллиардов. Отрасль бумажных изделий и картона также ожидает поднятие ставок – по ним прогноз оставляет 22 млрд рублей, производители резины и шин принесут в проект 17,9 млрд и т.д.

При этом, чиновники обвиняют представителей бизнеса в том, что система управления отходами до сих пор не работает эффективно. Руководители компаний, в свою очередь, недовольны государственными ведомствами в продвижении данного вопроса. По мнению Юлии Цыцаревой, генерального директора ООО «Экологическая фирма «ПромЭкоЦентр», новые нормы утилизации – это очередной сбор средств в бюджет, который неизвестно на что потом пойдет:

- Пока что мы не видим конечного маршрута этих денег. Нужна полная цепочка, полностью прозрачная, чтобы производители и импортеры видели, куда это все уходит. Нужно периодически информировать, сколько за какой год собрано средств, куда и на что конкретно эти суммы пошли. Сейчас компании говорят, что это очередной побор, который хуже штрафа. Штраф будет или нет – неизвестно, а здесь однозначно – бери и плати, - говорит Цыцарева.

С ней согласен Анатолий Шмаль, генеральный директор научно-производственной компании «Экология и охрана среды». Он считает, что «вопрос должен решаться созданием национальной системы экологической безопасности, которая охватывает все риски, которые возникают в каждом конкретном объекте. Надо не заплатки латать, а системно подходить к решению этой проблемы».

Какие трудности могут возникнуть

Рост цен. Поскольку компании должны будут значительно заплатить рублем за предлагаемое нововведение, то вполне ожидаем рост цен на их товары – по прогнозам Минприроды – от 0,25 до 1,5%. Но сами производители оценивают возможный рост цен на 8-10%, так как расходы бизнеса повысятся в среднем до одного миллиарда рублей. Главы нескольких ассоциаций потребительских товаров (например, «Руспродсоюза», РАТЭК, СПБН, «Русбренда» и других) написали совместное письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором попросили не вводить стопроцентную утилизацию на все виды товаров, или хотя бы внедрять изменения постепенно.

Кто будет платить. Как сообщил Роспотребнадзор, в 2018 году отчетность по РОП была представлена 12844 компаниями, в то время как еще год назад эта цифра составляла 13190. То есть фактическое количество компаний, игнорирующих принципы РОП, выявить сложно. Однозначно, часть организаций от экосбора уклоняется.

Унификация – не на пользу. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уже предлагало такое решение. Оно призывало обратить внимание на недостатки механизма РОП. К ним относятся, например, то, что не учитывается различный срок эксплуатации товаров и упаковки. Поэтому по каждой группе товаров нужно разработать ставки экологического сбора, а также обоснование увеличения нормативов утилизации.

Что еще надо будет учесть

Кроме предложений по полной утилизации товаров за счет производителей, Минприроды предложило учитывать «экологический след» - ту площадь территории и акватории, которая понадобится для производства товаров и переработке отходов от них. Рассчитывается «экологический след» международным научно-исследовательским институтом Global Footprint Network совместно с WWF. Практически, это объем воздействия на планету, который оказывает изготовление и утилизация того или иного товара.

Экологический след – это интегральная характеристика, - рассказывает Анатолий Шмаль. - Оценивает, сколько человек живет на территории, какие ресурсы использует и так далее. Россия в этом плане уникальна (в какой-то степени в этом отношении напоминает Канаду и Финляндию), потому что если учитывать экологический след, например, в ее европейской части, то он очень высокий. Но если эти данные посчитать в контексте территории всей России – то значения получаются усредненные, удовлетворительные.

В этом контексте особую важность приобретает использование вторичного сырья при производстве, говорит Юлия Цыцарева:

- Вот вы покупаете набор шариковых ручек, достаете ручки и выбрасываете кусок картона с пластиком в мусор. При этом производитель заплатит какую-то сумму на перспективную переработку своего товара. То есть производители должны будут заранее думать о том, чтобы переработать их упаковку было несложно и без последствий для окружающей среды. Фактически это спонсирование переработки вторичного сырья.

Что может дать нововведение

Если механизм по расширению ответственности производителей будет полноценно функционировать, то постепенно сократится количество ТКО (твердых коммунальных отходов). Соответственно, плата граждан за вывоз мусора может снизиться. Уменьшение платы за вывоз отходов планируется и для граждан, сортирующих мусор.

Кроме того, Минприроды предложило освобождать от налога на доход заготовителей вторсырья. С другой стороны, граждане, которые будут сдавать вторичные материальные ресурсы, планируется освободить от уплаты с этого дохода НДФЛ. Правительство дало указание чиновникам придумать, как стимулировать торговые сети для того, чтобы они организовали пункты приема, куда наши соотечественники смогут сдавать отходы, которые можно переработать.

В одном направлении

В этом году Роспотребнадзор выступил с инициативой полностью запретить производство пластиковых пакетов. Минприроды это предложение поддержало, как и эксперты рынка. Например, эколог-консультант статьи Вадим Рукавицын считает, что инициатива Роспотребнадзора по запрету пластиковых пакетов однозначно правильная и ее внедрение необходимо. Его коллега, генеральный директор компании «ЭКОСПЭЙС» Антон Ястребцев также полностью поддерживает инициативу: «Пластиковые пакеты - основной загрязнитель окружающей среды. Особенно это критично для прибрежных стран, которые имеют выход к мировому океану. У нас ситуация не так трагична, но есть особенность: у нас пластиковые пакеты в большом количестве разносятся ветром и могут несколько сотен лет лежать на природе и гнить, или еще хуже – попасть в реки».

Анатолий Шмаль согласен с коллегами:

- Тот, кто загрязняет окружающую среду, должен думать, как это делать. До тех пор, пока этого не будет, мы будем производить миллиарды квадратных метров полиэтиленовой пленки и выбрасывать ее сразу после использования. Даже Китай запретил полиэтиленовые пакеты, а Корея использует только отходы рисовой муки и соломы для производства пакетов, которые разлагаются в течение недели без всяких последствий для окружающей среды, - говорит эксперт. - Если мы не будем заставлять производителей использовать благоприятный для окружающей среды упаковочный материал, то они будут производить то, что им кажется дешевле. Но это только на первый взгляд дешевле, потому что нет просчета цепочки – так называемого жизненного цикла отхода (до того момента, как он станет экологически инертным - то есть полностью разложится).

Как и предложение полной утилизации отходов за счет производителей, так и отказ от пластиковых пакетов – все это, по сути, стороны одной медали: воспитание грамотного обращения с отходами, улучшение экологической ситуации в стране, повышения культуры потребления. Обе инициативы органично дополняют друг друга, хотя могут равноценно существовать и по-отдельности.

Что дальше

В случае, если Правительство поддержит инициативу Минприроды, необходимо внедрять ее постепенно, шаг за шагом, экономически обосновывая все этапы. Ведь процесс по увеличению нормативов утилизации должен занять не менее 10 лет.

Остальные заинтересованные в решении вопроса ведомства не спешат поддержать предложения Минприроды. Поэтому реализация нововведений, скорее всего, будет отложена на неопределенный срок. Мы будем следить за развитием событий.