Студент, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил о пытках со стороны ФСБ

Студент МГУ утверждает, что двое предполагаемых сотрудников ФСБ пытали его, добиваясь признания в терроризме и шпионаже.

Как сообщает «Дождь», студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин описал произошедшее в заявлении на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.

Нигматулин рассказал, что 20 ноября в Шуваловском корпусе МГУ его встретили двое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ и потребовавших пройти с ними. Когда студент отказался, его начали бить по почкам и коленям и силой потащили в один из читальных залов библиотеки.

По словам молодого человека, его пытались вынудить написать явку с повинной и требовали признаться в том, что он «создал террористическую организацию численностью в сто человек», а также организовал теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске, «установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками», «много лет трудился на Ватикан» и «продавал иностранцам военные секреты России». Нигматулин отрицал все обвинения, за что ему наносили порезы складным ножом. Всего он насчитал 22 пореза на руках. Кроме этого, молодому человеку ставили на голову тяжелую книгу и били по ней кулаком.

Пытки продолжались около двух часов, после чего студента отпустили, пригрозив убить его и его близких, если он не напишет явку с повинной.

По словам Нигматулина, в библиотеке также находился мужчина, который не участвовал в происходящем.

Отмечается, что первокурсник числится фигурантом дела об оправдании терроризма из-за расклейки листовок. Дело завели осенью 2018 года после инцидента в Керченском колледже. В расклеенных Нигматулиным листовках говорилось, что ответственность за случившееся в Керчи якобы брала на себя организация «Революционные школьники». Сам молодой человек заверял, что организация является вымышленной, а листовки он расклеил, чтобы привлечь внимание одноклассницы.