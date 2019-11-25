Путин опросил чиновников о готовности к либерализации УК в сфере бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства общался с чиновниками о продвижении его поручения по либерализации уголовного законодательства в сфере ведения бизнеса, пишут «Ведомости». Об этом Путин говорил на Петербургском экономическом форуме.

Известно, что Минфин уже подготовил свои поправки по статьям о невозврате валютной выручки и переводе денег нерезидентам с использованием подложных документов. Это подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Свои поправки в упомянутые статьи готов представить и Минюст.

Отменив «валютные статьи», чиновники предлагают дополнить статьи о легализации доходов в Уголовном кодексе. Цетробанк и силовики пока не подготовили своей четкой реакции на эти предложения по либерализации, но в целом оценивают их негативно.

В середине следующего месяца бизнес-омбудсмен Борис Титов совместно с правоохранителями, Минэкономразвития и Верховным судом должны представить в правительство план по повышению доверия бизнеса к силовым и судебным ведомствам в РФ.

Пока, согласно данным Федеральной службы охраны, из 180 опрошенных специалистов 70% считают, что вести бизнес в России опасно.