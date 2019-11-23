Грета Тунберг станет ведущей рождественской программы на Би-би-си

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выйдет в эфир британской радиостанции с репортажами из Антарктики и Замбии.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Press Association, девушка будет разговаривать с ведущими экоактивистами. Также сообщается, что она побеседует в эфире «Би-би-си» с главой Банка Англии Марком Карни.

Уточняется, что 16-летняя активистка будет обсуждать со своими гостями проблемы экологии.

Помимо Тунберг, радиостанция пригласила вести праздничные шоу председателя Верховного суда Бренду Хейл, биографа Маргарет Тэтчер Чарльза Мура, художника Перри Грейсона, а также рэпера Джорджа Мпангу, известного как George The Poet.

В прошлом ведущими традиционных праздничных программ на «Би-би-си» становились, в частности, принц Гарри, ученый Стивен Хокинг и американская актриса Анджелина Джоли.

Ожидается, что передача с Гретой Тунберг выйдет в эфир в период с 26 по 31 декабря.