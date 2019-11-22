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Глава зоопарков в Крыму заявил, что продаст или убьет зверей в случае закрытия

Общество
16:38, 22 ноября 2019

Владелец частных крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» рассказал о конфликте с властями полуострова и угрозе закрытия.

Как передает «Радио Свобода», недавно владелец самого большого в Европе сафари-парка «Тайган», расположенного неподалеку от крымского Белогорска, Олег Зубков опубликовал на своем YouTube-канале видеообращение, в котором рассказал о большом числе поданных против него исков со стороны ветдепартамента полуострова. 

Так, в ходе одного из осмотров «Тайгана» ветеринары заметили на львиной территории недоеденный кусок свинины. Его признали трупом животного, то есть биологическими отходами, которые предписали уничтожить, однако с этой задачей отлично справились сами обитатели саванны. Для ветеринаров составили акт о том, что ничего опасного на львиной земле обнаружено не было. В ответ чиновники постановили оштрафовать зоопарк на полмиллиона рублей за невыполнение законного требования.

Еще одно взыскание на ту же сумму досталось сафари-парку за то, что дирекция не смогла установить и наказать соответствующим образом львов или львиц, которые расцарапали морду одного из своих сородичей.

Сам владелец «Тайгана» называет эти штрафы «маразматическими». По словам Зубкова, в последние месяцы судебные разбирательства отнимают у него почти все свободное время: до конца года их намечается порядка 60 штук. В связи с этим предприниматель выразил уверенность в том, что закрытие принадлежащих ему зоопарков — вопрос времени, «потому что нет предела казуистике крымских чиновников». 

В своем обращении владелец крымских зоопарков говорит о том, что в случае закрытия «Тайгана» и «Сказки» ему придется продать или убить всех содержащихся в них животных, поскольку их будет нечем кормить. При этом первыми, по словам Зубкова, под ликвидацию попадут порядка трех десятков медведей, которых он собирал в течение 12 лет.

«К сожалению, мне нужно думать о выживании парков. Я принял решение, что нужно избавляться от части зоологической коллекции. Пожалуйста, приезжайте в "Тайган", есть 30 медведей. Если кто-то желает их взять себе в приют, зоопарк, мы вам отгрузим их на постоянное содержание. Если этого не произойдет, то через месяц я должен буду принять решение об отстреле... Будет ли это эвтаназия или отстрел охотничий — решим с ветеринарами и специалистами, которые будут мне помогать. К сожалению, российские власти не оставляют мне другого выбора. То же самое должно быть сделано и по тиграм, и по львам, и по другим животным», — заявил предприниматель.

В интервью для «Радио Свобода» он подтвердил, что намерение убить обитателей зоопарка не является пустой угрозой. Зубков добавил также, что пока судьба медведей и остальных зверей до конца не определена, однако в том случае, если ему все же придется принять решение об убийстве питомцев, в качестве способа он изберет расстрел. По мнению владельца зоопарков, так убитые медведи хотя бы смогут стать кормом для других хищников.

Зубков настаивает, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на российском государстве, которое «периодически грабит своих граждан» и пытается отнять у него зоопарки.

«Я готов бороться за свои парки в Крыму. Я не закрою их сам, добровольно. Я переживу своих врагов и по старой китайской традиции буду сидеть на берегу, когда мимо проплывут их политические трупы. Но если парки не нужны российскому государству, так тому и быть. Их закрытие будет очень тяжелым и болезненным. Ликвидных животных и мраморные скульптуры я продам. Я не оставлю им этот парк в том виде, в котором я создал. Я оставлю здесь то, что здесь было, когда я пришел в 2006-м [год покупки Зубковым заброшенной воинской части под Белогорском перед превращением ее в сафари-парк "Тайган" — прим. Sobesednik.ru], — руины», — заявил Олег Зубков.

«Собеседник» впервые писал о конфликте Зубкова с российскими властями Крыма в 2016 году, тогда дело дошло до временного закрытия зоопарков.

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