Спасенная из выгребной ямы кубанская школьница впала в кому из-за ушиба мозга

Кубанские медики назвали тяжелым состояние впавшей в кому после падения в выгребную яму девятилетней девочки.

Накануне, 20 ноября, Sobesednik.ru писал, что в Краснодарском крае в туалетной яме обнаружили девятилетнюю девочку, которая ранее ушла гулять и не вернулась. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, а позднее стало известно, что пострадавшую школьницу перевели в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы (Краснодар), поскольку помимо ссадин мягких тканей головы и туловища медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время врачи сообщили, что спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому.

«Состояние пострадавшей девочки тяжелое. Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на искусственной вентиляции легких», — рассказал источник агентства.