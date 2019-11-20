Найденная на Кубани в выгребной яме девочка госпитализирована с переохлаждением

Пропавшую в Новокубанском районе Краснодарского края нашли в туалетной яме, пишет «Российская газета». О пропаже ребенка стало известно 18 ноября. Днем девочка ушла гулять на улицу, и в течение суток информации о ней не было.

В поисках школьницы помимо родителей участвовали жители села и волонтеры. Найти ее удалось в сельском туалете недалеко от местного Дома культуры. Сейчас девочка доставлена в тяжелом состоянии с сильным переохлаждением в больницу.

Основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим заявил, что Россия находится в санитарном кризисе. Он намерен наладить сотрудничество с российскими властями по разработке программы выхода из этого состояния, передает «РИА Новости». По данным Росстата, порядка 22% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. В сельской местности доступа к централизованной канализации нет у 66,5% жителей.

Летом в Брянской области директора школы осудили по статье о халатности за то, что в надворном туалете учреждения в выгребной яме утонул четырехлетний ребенок, сообщали «Известия». В августе в Ростовской области в сельском туалете утонула 16-летняя девушка, писал канал РЕН ТВ.