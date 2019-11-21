Путин назвал чушью идею Минздрава отдавать за справки для ГАИ "ползарплаты"

Президент России Владимир Путин раскритиковал новые правила прохождения медосмотра для получения водительских прав.

Напомним, ранее Минздрав отложил вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения из-за резко возросшей стоимости таких справок.

Как передает «Интерфакс», комментируя новый порядок прохождения медицинского осмотра для водителей, российский президент Владимир Путин раскритиковал Минздрав, который, по мнению главы государства, перед введением таких правил должен был согласовать их с Минтрудом.

Путина, в частности, возмутила новая стоимость справок для ГАИ, за которые люди, получающие минимальную зарплату в 11 тысяч рублей, должны будут отдать почти половину своего ежемесячного дохода.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать», — заявил президент.

По мнению Путина, дополнительные обследования водителей на наркотики необходимы, поскольку от этого зависит безопасность миллионов людей на дорогах. Однако подобные нововведения должны проходить поэтапно и «с умом», считает президент.

Тем временем «Интерфакс» также сообщает, что в одной из очередей, которые в последние дни перед введением новых правил выросли у кабинетов прохождения медкомиссий на водительские права, скончался пожилой мужчина.

Отмечается, что инцидент произошел в Казани, когда водителю 1946 года рождения, пришедшему в наркологический диспансер за медсправкой, резко стало плохо. Спати мужчину не удалось.