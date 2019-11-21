Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра из-за недовольства водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительских прав, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, министр Вероника Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан».

Напомним, приказ Минздрава о порядке медосмотра водителей, включающего тест на наркотики при получении прав, должен был вступить в силу 22 ноября. Однако в соцсетях начали появляться многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей. В связи с этим в последние дни россияне начали выстраиваться в огромные очереди за медицинскими справками в надежде получить их раньше вступления в силу новых правил.