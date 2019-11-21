По данным "Медузы", движение SERB получает вознаграждения от МВД

«Медуза» сообщает, что движение SERB получает денежные средства от МВД РФ как вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений.

Об этом изданию сообщил источник, а также подтвердил ветеран МВД Олег Чурсин, ранее входивший в ряды организации. «По приказу об оплате агентурной сети, принятому в 2018 году, суммы выплат агенту могут быть довольно серьезными. Ну, если он сдал какую-то крупную рыбу», — поясняет он.

При этом бежавший из Украины в Москву Николай Зайцев отмечает, что выплаты за участие в акциях могут быть и небольшими, по его словам, за акции SERBа на мосте, где убили Бориса Немцова, «"выдавали" по 500 и 1000 рублей», однако это происходило опосредованно, через лидера движения Игоря Бекетова, который, по мнению Зайцева, «не из своего кармана выкладывает [денежное вознаграждение для участников акций]».

Ранее Чурсин сообщал, что SERB курировал майор МВД Алексей Окопный, работавший на тот момент в центре по противодействию экстремизму.

Издание отмечает, что кроме поручений силовых структур также принимают частные заказы, например срывают кинопоказы или спектакли. Так произошло с фильмами «Праздник» Алексея Красовского и «Полет пули» о войне на Украине, который движение сорвало вместе с другой организацией «Союз добровольцев Донбасса», о которой также подробно рассказывается в расследовании. В организации срыва «Полета пули» источники издания обвиняют бизнесмена Константина Малофеева, который, по данным издания The Bell, может создать в России монархическую партию.