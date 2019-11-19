Прокуратура сочла незаконными угрозы отчисления студентов из-за митингов

Прокуратура Ленинского района города Чебоксары признала незаконными действия сотрудников Чебоксарского электромеханического колледжа (МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии), где учащихся заставляли подписать бумаги с предупреждениями об отчислении за участие в митингах, передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Чувашской Республики.

По данным прокуратуры, в этих документах в качестве одного из требований для исключения студента «необоснованно» использовалось требование соблюдение закона, «регулирующих права граждан в общественных местах». В релизе отмечается, что такого положения в правилах колледжа ранее не было, лишь были «пресечены действия... по [его] включению».

После внесенного прокуратурой представления, как сообщается, «виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».

Как отмечают в Twitter представители Штаба Навального в Чебоксарах, подобные бумаги студенты колледжа подписывают с 2017 года, и учащихся, по мнению активистов, при этом «регулярно привлекают к участию в провластных митингах».

Директор учебного заведения Алексей Судленков также является председателем Общественной палаты Чувашской Республики.