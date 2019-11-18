Ставропольский губернатор показательно уволил чиновника за неуважение к людям

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время планерки уволил своего полпреда Константина Шишманиди из-за грубого обращения с гражданами, сообщает ИА «Победа».

Владимиров показал во время планерки видеоролик, ранее распространившийся в соцсетях, где Шишманиди в грубой форме выгоняет гражданина с личного приема. «Выгонять людей с личного приёма нельзя. Будете выгонять людей, буду выгонять вас», — заявил губернатор, после чего уволил чиновника: «Константин Аристидович, вам спасибо, можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве».

«Это показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своими проблемами. Мы можем быть с чем-то несогласны, но мы на работе и такое поведение никак не вяжется с тем, что я требую от своей команды», — приводит слова Владимирова «Российская газета».

Отмечается, что губернатор также предупредил остальных собравшихся, что и в дальнейшем будет увольнять тех, кто игнорирует правила приличия и игнорирует людей на приемах.

Ранее РБК сообщал о подготовленных близким к внутриполитическому блоку Кремля Экспертным институтом социальных исследований практических рекомендациях, в числе которых авторы указывали, что для соответствия запросу на «честного и порядочного главу региона», наиболее популярный среди избирателей, необходимо проявлять заботу, отзывчивость и уважение к людям, а также проявлять эмоции и яркий характер, избегая «поведения зажатого кабинетного чиновника».