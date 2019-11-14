Дети из одной семьи будут получать преимущества при зачислении в одну школу

Депутаты приняли законопроект, дающий братьям и сестрам учащихся преимущества при зачислении в ту же школу или детсад.

Как сообщается на сайте Госдумы, соответствующие поправки в законодательство приняты в третьем, окончательном чтении. Изменения будут внесены в Семейный кодекс, а также в закон «Об образовании в РФ».

По замыслу разработчиков инициативы, нововведение упростит жизнь работающим родителям, которые вынуждены доставлять детей в разные школы и детсады, нередко расположенным далеко друг от друга. Уточняется, что учащиеся должны быть из одной семьи и проживать по одному адресу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ряд российских субъектов пытался решить вопрос на уровне регионального законодательства, однако практика показала, что только федеральный закон «может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий».