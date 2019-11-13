В Петербурге бездомных кошек стерилизуют и обработают от блох за счет бюджета

В проекте бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено 2 миллиона рублей на меры по контролю популяции безнадзорных кошек, передает «Поребрик.Медиа» со ссылкой на начальника спецотдела городского управления ветеринарии Валерию Яшину.

Выделенные из городского бюджета деньги пойдут на стерилизацию и обработку кошек от блох. Средств хватит пока только примерно на тысячу животных.

Вакцинация, которую обычно проводят в программах, нацеленных на собак, в этом случае не предусмотрена. «Посоветовавшись с зоозащитными организациями мы поняли, что это будет очень сильным ударом по иммунной системе кошек», — поясняет Яшина.

Отлов тоже не будет оплачиваться из выделенной суммы. Это мероприятие предложено активистам проводить самостоятельно либо обращаться за помощью в ТСЖ. Один из благотворительных фондов готов предоставить для этого специальные «кошеловки».

Вместе с тем чиновница говорит о планах по проведению разъяснительных работ среди населения по поводу проживания безнадзорных животных в подвалах. По ее словам, эта проблема старая и сейчас ее можно решать только обустройством специальных мест для проживания кошек вне домохозяйств: в приютах мест на всех не хватит, а многие животные не приспособлены к проживанию в клетке. При этом Яшина просит горожан не кормить уличных кошек чем попало.

Валерия Яшина отмечает, что главной причиной избытка бездомных животных на улицах является безответственность хозяев.