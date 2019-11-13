СК ведет проверку после сообщений об упавшей на колени перед Медведевым женщине

Следователи начали проверку информации об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково в Алтайском крае.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя краевого управления СКР Людмилу Рязанцеву.

Ранее сообщалось о том, что жительница села Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы он помог решить проблему с отсутствием горячей воды. «Я устала ходить по всем инстанциям, я инвалид второй группы, у нас три года нет горячей воды», – приводит слова женщины Znak.com. Она сообщила, что без горячей воды в селе остались еще 140 квартир. «Вы знаете, у меня астма бронхиальная, у меня пошли сопутствующие заболевания, в комнате плюс 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться», – рассказала Кадукина.

Женщина также пожаловалась на то, что долгое время не может попасть на прием к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Дмитрий Медведев заверил ее, что глава региона вскоре с ней встретится.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил квартиру Татьяны Кадукиной и заявил, что «позанимается этим вопросом». По его словам, вечером в Барнауле пройдет совещание. «Завтра мы на вас выйдем, расскажем, какие наши следующие действия», – пообещал глава региона. Женщина попросила Томенко поговорить с ней наедине.

Отмечается, что за несколько минут до того, как Татьяна Кадукина встала перед Дмитрием Медведевым на колени, глава сельской администрации Владимир Малофеев рассказывал ему, как новая котельная обеспечивает горячей водой «всю социалку и многоэтажки».

Напомним, синоптики предупредили жителей восточной территории России об аномально холодной и снежной погоде в ближайшие дни.