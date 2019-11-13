Аномальные 40-градусные морозы придут в Сибирь и на Урал с 14 ноября

Синоптики предупредили жителей восточной территории России об аномально холодной и снежной погоде в ближайшие дни.

Как передает «Российская газета» со ссылкой на специалиста Гидрометцентра России Людмилу Паршину, с 14 ноября в регионы Урала и Сибири придет арктический антициклон, который понизит дневные и ночные температуры до аномальных значений.

Так, резкое похолодание наступит в Новосибирской, Кемеровской, Сверловской, Омской и Томской областях. Самые экстремальные морозы ожидаются в Иркутской области: ночные температуры там опустятся до минус 40 градусов. При этом даже днем температура в регионах не превысит 9—14 градусов ниже нуля.

Кроме того, в Алтайском крае, Архангельской, Мурманской областях и Карелии прогнозируются метели и снегопады, сугробы в ряде субъектов могут вырасти до 30 сантиметров.

Однако на территории европейской части России пришедший в Сибирь и на Урал холод никак не отразится. В частности, в Москве 14 и 15 ноября синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до плюс 6 градусов.

Напомним, в среду, 13 ноября, в столице ожидается облачная погода без осадков, до плюс 7 градусов тепла и высокое атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.