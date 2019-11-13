На Урале разыскивают подозреваемого в развращении племянниц экс-судью

Бывший судья, против которого завели дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, объявлен в розыск.



Как сообщается на сайте СУ СК по Челябинской области, бывший судья Коркинского городского суда Сергей Югов подозревается по статье 135 («Развратные действия»), а также статье 151 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции и одурманивающих веществ»).

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 год Югов совершил развратные действия в отношении двух девочек, которым на тот момент было меньше 16 лет. Одну из них он вовлек в совершение антиобщественных действий.

Ранее сводный брат Югова обвинил экс-судью в развращении и домогательствах к двум его несовершеннолетним дочерям, пишет издание 74.ru. По его словам, Югов вступал в интимную близость со старшей девочкой, которой на тот момент было 17 лет. Ее младшая 13-летняя сестра отвергала домогания мужчины, а за молчание получала подарки.

Отмечается, что в 2016 году отец девочек уже обращался к руководству областного суда, а также в квалификационную коллегию с просьбой привлечь судью к ответственности. В декабре 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила заявление о прекращении полномочий Югова. В марте 2019-го уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова попросила СК проверить информацию о произошедшем, появившуюся в СМИ.

Сейчас местонахождение Сергея Югова неизвестно.