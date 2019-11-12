Москвичей предупредили об опасности из-за тумана в ночь на 13 ноября

Гидрометцентр России объявил «желтый» погодный уровень в Москве и Подмосковье с вечера 12 ноября до утра 13 ноября.

Как передает агентство городских новостей «Москва», введение повышенного уровня погодной опасности связано с надвигающимся на столицу и область туманом.

«Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 12 ноября до 9:00 13 ноября», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, во вторник, 12 ноября, в Москве сохраняется пасмурная погода с небольшими осадками, температурой воздуха до шести градусов тепла и высоким атмосферным давлением.