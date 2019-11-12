Высокое давление, +6 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 12 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 12 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион перейдет под влияние обширного арктического антициклона, что обусловит облачную с прояснениями и кратковременным дождем погоду и резкий рост атмосферного давления.

Воздух в Москве днем 12 ноября при этом прогреется до 4..6, по области — до 2..7 градусов тепла. Ветер подует с северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление ближе к вечеру составит 757 мм ртутного столба, что на несколько единиц выше нормы. Влажность воздуха также останется повышенной. По данным синоптиков, такие колебания метеопараметров обеспечат дискомфорт метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких, а также суставов и позвоночника.