В Нижнем Новгороде уволены сотрудники МВД, подозреваемые в подбросе наркотиков

Уволены обвиняемые в превышении полномочий сотрудники отдела нижегородской полиции по контролю за оборотом наркотиков.

Как пишет «Коммерсантъ», речь идет об Алексее Иванове, Евгении Соколове и Николае Кострове. Все трое уволены с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В сентябре полицейские задержали уроженца Бурятии Игоря Крайнова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, и избили его. Кроме того, они подложили ему в карман брюк пакет с мефедроном, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, о которых сотрудники МВД не знали. По словам мужчины, правоохранители предлагали ему оговорить себя.

Несколько часов полицейские продержали Крайнова в отделе полиции с поднятыми руками, где периодически били его по почкам. В больнице пострадавшему диагностировали ушиб правой стороны грудной клетки.

В октябре в отношении Иванова, Соколова и Кострова возбудили уголовное дело по по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Их арестовали до 7 декабря.

Позже Алексея Иванова и Евгения Соколова перевели под домашний арест. Николай Костров также обжаловал избранную ему меру пресечения, его заявление еще не рассмотрено.

Сотрудники МВД своей вины не признают и указывают на то, что Крайнов обвиняется в незаконном обороте наркотиков.