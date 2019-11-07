В шорт-лист "Героям – быть!" вошли 28 работников промышленных компаний и 5 благотворительных фондов

Сформирован шорт-лист Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!». В него вошли 28 работников различных промышленных компаний страны, а также 5 благотворительных фондов.

«Героям — быть!» посвящен людям рабочих специальностей: инженерам, техникам, слесарям-электрикам, операторам, машинистам и технологам. Они не только ежедневно работают на благо России, но и делают наш мир чуточку лучше. Кстати, в этом году проект отмечает первый юбилей — пять лет!

С историями финалистов можно ознакомиться на официальном сайте. Там же проходило народное голосование, на основании которого был сформирован шорт-лист. Свой голос за героев отдали около 30 тысяч человек — это сопоставимо с населением не самого маленького города нашей страны!

Победителей проекта 2019 года, как всегда, определит авторитетное жюри — общественные деятели, журналисты, представители промышленных компаний. В жюри «Героям — быть!» вошли:

Ирина Бахтина — вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever

Ольга Воробьева — выпускающий редактор Агентства социальной информации

Михаил Довженко — телеведущий, радиоведущий, режиссёр, актер, сценарист, продюсер

Роман Карманов — заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда»

Вадим Ковалев — заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров

Денис Кравченко — депутат Государственной Думы РФ, Федеральный координатор проекта «Локомотивы роста»

Нина Осовицкая — директор Бренд-центра HeadHunter

Анастасия Савельева — Начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности Департамента социальной политики «Металлоинвест»

Сергей Салихов — первый проректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Алексей Скребков — доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук

Филипп Смирнов — радиоведущий, «Радио 7 на 7 холмах»

Валерий Федоров — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Алексей Харнас — главный редактор ИД «Гудок»

В настоящее время жюри изучает истории финалистов и совсем скоро сделает выбор. А Подведение итогов и торжественное вручение премии состоится в Москве.

Победители будут выбраны по восьми номинациям: за волонтерскую деятельность, за спасение жизни, за защиту окружающей среды, за подвиг, совершаемый в течение всей жизни, за военно-патриотическую работу. Наградой будут отмечены молодые специалисты за достижения в области производственной или научной деятельности, а также опытные работники за многолетние трудовые достижения, изобретения.

Кроме того, в номинации «Вирус добра» отметят благотворительную организацию, а в номинации «Команда героев» — компанию, реализующую инициативы в области КСО.

Напомним, организатором инициативы выступает АНО ЦСП «Быть человеком», генеральным партнером Группа компаний «ЛокоТех». В проекте «Героям — быть!» принимают участие сотрудники заводов, фабрик и научных центров из 65 регионов России. Целью проекта является поднятие престижа рабочих профессий, освещение волонтерских проектов и настоящих человеческих подвигов наших дней. Именно такие люди должны быть героями, примерами для подражания современного поколения, а не супергерои голливудских блокбастеров.