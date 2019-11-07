“Солдатские матери” открестились от слов председателя о компьютерных играх

В официальном сообществе «Комитета солдатских матерей» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, в которой члены организации высказывают несогласие с позицией своего председателя Флеры Салиховской по делу солдата Рамиля Шамсутдинова.

5 ноября во время пресс-конференции с участием представителей организации «Офицеры России» Салиховская заявила, что в армии не осталось дедовщины и обвинять военачальников в доведении рядового до убийства недопустимо. По ее мнению, на поведение рядового Шамсутдинова могли повлиять компьютерные игры и интернет.

Позже Салиховская заявила, что в своем выступлении лишь согласилась с мнением психиатра на этот счет и считает, что на Шамсутдинова действительно давили и угрожали, передает «Радио Свобода». Между тем в репортаже «Коммерсанта» с мероприятия указано, что «присутствовавший на пресс-конференции психиатр Александр Федорович заявил, что, по его сведениям, Рамиль Шамсутдинов мог столкнуться с неуставными отношениями, которые не имеют ничего общего с идеей защищать Родину».

Замглавы «Комитета солдатских матерей» Андрей Курочкин в комментарии Baza заявил, что Салиховская была снята в должности 2 ноября. При этом юрист организации Александра Латынина уточняет, что формально статус Салиховской остается прежним, поскольку документы об ее отстранении еще не направлены в Минюст. Флера Салиховская по-прежнему считает себя председателем организации.

«Обладая личной статистикой обращений граждан и военнослужащих, мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены! Они имеют различный формат, как издевательства, избиения, вымогательства денежных средств и прочее, и данный факт отрицать нельзя», — сообщается в релизе Комитета.