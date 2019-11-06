"Офицеры России" назвали интернет причиной убийства солдат в Забайкалье

Общественные организации «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили об отсутствии дедовщины в армии.

Как передает «Коммерсантъ», такое заявление представители организаций сделали, комментируя массовый расстрел солдат, совершенный рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.

Лидер «Офицеров России» Сергей Липов, в частности, утверждает, что «категорически неправильно» обвинять офицеров в данной трагедии, поскольку причиной произошедшего следует считать интернет и компьютерные игры. «Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания», — заявил он.

Руководитель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, которая ранее заявляла, что Шамсутдинова во время службы опускали головой в унитаз и били, согласилась с коллегой в том, что «интернет надо закрывать».

По ее мнению, большинство конфликтов в армии касаются вымогательства материальных ценностей контрактниками у срочников. «А так в армии кормят хорошо, условия хорошие, есть даже вещи, которых [у части срочников] нет дома, например, стиральные машины. [...] А когда я задаю им вопрос по поводу взаимоотношений, они отвечают: "Мы же мужики". То есть мужская компания регулируется своими правилами жизни», — сказала Салиховская.

Напомним, трагичекий инцидент в воинской части в ЗАТО Горный Забайкальского края произошел 25 октября. Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия во время смены караула, в результате чего восемь человек скончались, еще двое получили ранения. Одной из версий произошедшего считаются издевательства над Шамсутдиновым со стороны его армейских товарищей, однако Минобороны физическое насилие в части, где служил юноша, отрицает.