Либертарианец Михаил Светов связал вызов в СК со своими лекциями

Член не зарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов рассказал, что его вызвали на допрос в Следственный комитет.



«Я о ней узнал позже, чем об этом сообщили СМИ. В самой повестке никакой конкретной информации не сообщается: ни по какому делу, ни по какому вопросу. Просто указано время и больше ничего», — приводит слова политика РБК.

Светов высказал предположение, что его вызвали в СК не только в связи с организацией нескольких митингов этим летом, но и с лекциями, которые он проводит. Ранее ряд подобных мероприятий Светова по стране был сорван.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что секретаря красноярского отделения Либертарианской партии России Владислава Ткачука задержали за пост в Инстаграме.