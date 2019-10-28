В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец

Секретаря красноярского отделения Либертарианской партии России Владислава Ткачука задержали за пост в Инстаграме, сообщает «Коммерсантъ».

В своем блоге активист разместил фотографию поезда, на локомотиве которого размещен портрет Адольфа Гитлера и герб Третьего рейха со свастикой в центре. Еще несколько нацистских символов располагались на других плоскостях изображенного вагона.

Фото Владислав Ткачук сопроводил ироничной подписью, будто на этом поезде он поедет в Москву на всероссийский съезд партии.

Красноярский политактивист Глеб Марьясов подтвердил задержание секретаря местного отделения Либертарианской партии. Он связывает задержание с политической активностью Ткачука. Сейчас, по словам Марьясова, связи с соратником у него нет, Ткачук предположительно находится в ОВД «Октябрьский», пишет «ОВД-инфо».