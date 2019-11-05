Предполагаемый убийца ребенка в детсаду Нарьян-Мара признал вину и раскаялся

СКР предъявил обвинение 36-летнему жителю Нарьян-Мара, подозреваемому в убийстве ребенка в детском саду.

Как следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета, предполагаемому убийце ребенка предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, он позвонил в домофон детсада и охранник открыл ему дверь, приняв за родителя одного из детей. Одна из воспитательниц пыталась преградить ему дорогу в спальню, но он оттолкнул женщину и пошел дальше. Вторая воспитательница пошла звать на помощь, няня привела охранника, сотрудник хозчасти нажала тревожную кнопку. К тому моменту мужчина ударил шестилетнего ребенка ножом в шею. По данным СКР, все они удерживали преступника пока на место не приехали сотрудники полиции и Росгвардии.

«Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в СКР, добавив, что к настоящему моменту 36-летний обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Кроме того, обвинение также было предъявлено охраннику учреждения: его обвиняют по п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Служащий детсада свою вину признал лишь частично.

Вместе с этим расследуется дело о халатности сотрудников детсада «Сказка» по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека). По версии следствия, они не обеспечили безопасность пребывания ребенка.

Напомним, Sobesednik.ru писал о произошедшей в Нарьян-Маре трагедии 31 октября.