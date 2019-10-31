Пьяный мужчина пришел в детский сад Нарьян-Мара и зарезал ребенка

В детском саду в Нарьян-Маре 36-летний мужчина зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа», сообщают портал «29.ru» и пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как отмечает ведомство, мужчина задержан на месте преступления, он оказался местным жителем. Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оперативная группа работает на месте происшествия.

Следственные органы СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Кроме того, в отношении должностных лиц и охранного предприятия возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщает Lenta.ru, охрана пропустила мужчину на территорию детского сада, приняв его за одного из родителей.

Ранее в соседней Республике Коми завели уголовное дело после смерти 5-летней девочки в детском саду.