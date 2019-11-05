Экс-руководитель ГСУ СК Дрыманов согласился дать показания по делу о коррупции

Мосгорсуд отложил допрос свидетелей обвинения и доказательств в деле о коррупции в Главном следственном управлении СК РФ. Сделано это в связи с тем, что экс-руководитель ведомства Александр Дрыманов согласился дать показания.

«Хочу до вас донести правду. Чтобы вы услышали правду из моих уст, а не из уст прокурора», — цитирует Дрыманова РАПСИ из зала суда. Помимо Александра Дрыманова на скамье подсудимых находятся бывшие следователи Алексей Крамаренко и Михаил Максименко.

Дело возбуждено по факту получения взятки в размере миллиона долларов с целью изменения меры пресечения одному из товарищей «вора в законе» Захария Калашова. Сам Дрыманов обвиняется в еще одном коррупционном преступлении.

Под уголовное расследование Дрыманов попал в прошлом году, в июле он был задержан. В августе 2018 года 5,5 лет получил замруководителя столичного главка СК РФ Денис Никандров, который признался, что заплатил Дрыманову, чтобы заполучить свою должность.

Александр Дрыманов покинул пост руководителя ГСУ СК РФ летом 2018 года. Сначала его уход связывали с выходом на пенсию по выслуге лет, но позже появилась информация, что офицер причастен к получению взятки от криминалитета.