Дождь, +14 градусов и низкое давление пообещали москвичам 5 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 5 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона и под влиянием атмосферного фронта, что обусловит облачную и дождливую погоду.

Воздух в Москве днем 5 ноября при этом прогреется до 12..14, по области — до 9..14 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 5-10, местами с порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 733 мм ртутного столба, что ниже нормального на 7-8 пунктов. Относительная влажность воздуха достигнет 70%.

По данным специалистов, колебания метеопараметров, пониженное давление, дефицит кислорода и порывистый ветер могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и вызвать у них такие симптомы, как общая слабость, головные и сердечные боли, скачки артериального давления.