В ближайший вторник в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла

Аномально высокая для ноября температура в столице может установить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России, во вторник, 5 ноября, в Москве ожидается около 12-14 градусов тепла. Предыдущий максимум для этой даты в столице был зарегистрирован в 1922 и 2013 годах. Тогда температура воздуха достигла 10,3 градуса тепла.

Синоптики отмечают, что на данный момент температура воздуха в Москве отстает от климатической нормы на один градус, однако уже днем 4 ноября температура поднимется до +7... +9 градусов, что сильно превышает норму для этого времени года.

Ожидается, что в ближайшую неделю в столичном регионе не будет ощутимых заморозков. Местами будут выпадать осадки в виде дождя.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 2019 год может оказаться самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в России.