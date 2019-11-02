В Испании пообещали помочь Грете Тунберг попасть на конференцию ООН в Мадриде

Грета Тунберг попросила помочь ей добраться до Испании, где состоится конференция ООН об изменении климата (COP-25).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter шведской экоактивистки.

Изначально конференция должна была проходить в столице Чили Сантьяго, однако из-за проходящих в стране протестов ее перенесли в Испанию.

Грета Тунберг в данный момент находится в США, куда 16-летняя активистка, не признающая самолеты, приплыла на паруснике.

«Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужна помощь, чтобы найти способ пересечь Атлантику в ноябре», — написала девушка.

Отмечается, что на просьбу откликнулась министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера, написавшая, что очень ждет Грету на конференции и поможет ей добраться до Мадрида.