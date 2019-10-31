54% россиян не верят в народное единство из-за тяжелой жизни и индивидуализма

Среди молодежи оказалось больше верящих в наличие в РФ народного единства, чем среди остальных россиян.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на результаты соответствующего исследования ВЦИОМ, больше половины (54%) россиян убеждены, что народного единства в стране, скорее всего, не существует. При этом сильнее других в его наличии сомневаются представители более возрастных групп населения: 59% в возрасте 45-59 лет и 58% в категории 25-34 лет.

Однако молодежь, наоборот, оказалась больше других уверена в существовании народного единства в России: среди молодых людей до 24 лет в этом убеждены 46%.

Социологи отмечают, что почти треть россиян (30%) из числа сомневающихся объясняет свою позицию присущими их согражданам безразличием и индивидуализмом, а каждый пятый (21%) — социальным расслоением и тяжелой жизнью в России.

Большинство респондентов (68%) при этом считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства. По их мнению, они сплачивают людей, помогают воспитывать чувства патриотизма и гордости за страну, помнить историю, а также дают возможность отдохнуть от работы.

Ранее Роструд напоминал россиянам, что в начале ноября их ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства.