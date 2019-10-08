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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в связи с Днем народного единства

Общество
16:55, 08 октября 2019

Роструд напомнил, что первая неделя ноября будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства.

Как передает «Интерфакс», в этом году в начале ноября россиян ждут три выходных подряд, поскольку на понедельник, 4 ноября, выпадает праздник.

«В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября», — сообщили в Роструде.

При этом там также напомнили, что в пятницу, 1 ноября, не будет сокращенной рабочей смены, поскольку этот день не предшествует празднику.

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