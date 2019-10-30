"Колокол памяти" звучит по жертвам политических репрессий

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в городах России во второй раз пройдет акция «Колокол памяти».

В Москве в течение дня желающие смогут возложить цветы к монументу «Стена скорби», зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в «Колокол памяти», который выполнен в виде висящего на цепи рельса, привезенного с Соловецких островов.

Также акция пройдет у памятников жертвам репрессий в Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Иркутске, Краснодаре, Грозном, Нальчике, Владикавказе, в Ингушетии, Дагестане и Республике Коми, в Ленинградской области и Московской области и Магадане:

Накануне у Соловецкого камня в Москве традиционно прошла акция «Возвращение имен». Участники зачитывали имена жертв репрессий в Москве. Акция проходит уже более двух десятков лет, но за это время список жертв оглашен менее чем наполовину.

Также сегодня Правозащитный Центр «Мемориал» опубликовал новый список политзаключённых в современной России. В него вошли 305 человек, в том числе фигуранты «московского дела» и «дела "Сети"». «Мы требуем от российской власти немедленного освобождения политзаключённых, а всех разделяющих это требование призываем к солидарности с политзаключёнными и их поддержке», — говорится в сообщении ПЦ «Мемориал».