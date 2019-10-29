"Магнит" трансформирует гипермаркеты в более атмосферные "суперсторы"

Гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг рассказал о начатой трансформации гипермаркетов сети в «суперсторы», передает газета «Ведомости».

Первый подобный магазин появится в Краснодаре, сообщил Дюннинг. В нем будет изменен ассортимент: появится больше свежих и скоропортящихся продуктов, собственных брендов и импортированных товаров. При этом будут переоборудованы сами помещения, а также в «суперсторах» откажутся от продажи одежды и других непродовольственных товаров. «Это будет более цифровой, интерактивный и атмосферный магазин», — заявляет представитель компании.

Из технического оснащения будут введены самостоятельное сканирование и оплата, а также «электронный сомелье» кубанских вин, который по штрих-коду будет выдавать информацию о производителе и вкусовых качествах напитка.

По данным отчета «Ленты» за 2018 год, «Магнит» представляет собой третью по размеру сеть гипермаркетов в стране.

Решение отказаться от привычных гипермаркетов в корпорации объясняют падением выручки в них. «Компания видит тенденцию оттока покупателей из классических гипермаркетов — они не хотят тратить время на поездку в крупный формат, а покупки непродовольственных товаров быстро перетекают в интернет», — говорит представитель ритейлера.

Также в компании отмечают, что это связано со слабым ассортиментом гипермаркетов, который почти полностью дублирует ассортимент маленьких магазинов сети.