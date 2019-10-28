Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки назвала типичные ошибки школьников при сдаче ЕГЭ по литературе.

Соответствующие рекомендации с анализом наиболее распространенных ошибок, опубликованные на сайте Рособрнадзора, подготовили специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«К типичным ошибкам в сочинениях выпускников в ЕГЭ по литературе, как и прежде, следует отнести недостаточно внимательное прочтение темы, отсутствие необходимой опоры на литературный материал, нарушение логики в рассуждениях, низкий уровень речевого оформления текста», – указывают эксперты. Также педагоги обращают внимание на то, что школьники зачастую прибегают к использованию «теоретико-литературных понятий», не вникая в их смысл, лишь для придания экзаменационной работе «внешней убедительности».

По словам специалистов, в 2019 году выпускники в целом успешно справились с заданиями экзамена. Тем не менее возникали проблемы с владением текстами произведений «на уровне значимых элементов», таких как система образов, основной сюжет и «говорящие» детали, а также со знанием средств художественной выразительности в лирических произведениях, отмечают эксперты.

Основным фактором успешной сдачи экзамена по литературе эксперты назвали знание литературоведческих понятий и контекста, а также способность внимательно читать и анализировать произведения. «Грамотное написание сочинения также будет немаловажным фактором успеха», – отмечается в сообщении ФИПИ.

Сообщается, что формат экзамена в следующем году не изменится ни по структуре, ни по содержанию, что позволит выпускникам «сосредоточиться на тех проблемных зонах, которые обозначились при оценке результатов прошлых лет».

ЕГЭ по литературе является экзаменом по выбору, положительные результаты которого необходимы для поступления в вузы, в частности, по таким специальностям, как филология, лингвистика, театральное искусство, журналистика, живопись, дизайн и музыковедение.