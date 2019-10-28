В центре внимания
Юрий Ганус. Фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Ганус: Были бы сейчас 30-е, меня бы, наверное, уже расстреляли
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
"Примаков не был антиамериканским – он был пророссийским"

Новости дня

28 октября, понедельник

[18:03]В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец
[18:02]Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году
[18:01]На жителя Кузбасса, сбившего сотрудника ГИБДД, составили шесть протоколов
[17:32]Политик Дмитрий Гудков подал иск в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти
[17:31]Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах
[16:59]На уральского политолога завели дело за неуважение к власти
[16:49]Из монастыря в Ленинградской области украли драгоценности на 3 млн
[16:47]Валерий Рейнгольд связал победу "Спартака" с немецким происхождением Тедеско
[14:55]Все страны ЕС поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца
[14:53]Торговавшему фигурками бен Ладена бизнесмену назначили штраф в три тысячи рублей
[14:52]Пассажиров авиарейса Москва – Владивосток оштрафовали за непристойные действия
[14:49]Путин поручил криминализовать склонение к употреблению наркотиков
[14:48]Казань посоперничает с Минском за проведение матча Суперкубка УЕФА
[14:38]Собянин поблагодарил москвичей за участие в тестировании детей на наркотики
[13:28]Памятник Николаю Караченцову украсили фразой из спектакля "Юноны и Авось"
[13:08]Дэвид Линч получил почетного "Оскара" и похвалил выбор жюри
[12:50]Скворцова назвала вопрос об эвтаназии сложным из-за религиозных разночтений
[12:34]По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
[12:27]"Розовую" ветку московского метро могут продлить в центр города после 2027 года
[11:52]Минкомсвязи контролирует ситуацию с долгами "Первого канала" перед "Останкино"
[11:20]Трое полицейских в Ангарске осуждены на четыре года за пытки задержанного
[11:11]Застреливший восьмерых сослуживцев солдат арестован на два месяца
[10:55]В Пермском крае разбился частный самолет с пилотом на борту
[10:50]В Великобритании в результате остановки сердца умер Владимир Буковский

27 октября, воскресенье

[15:59]В 2021 году на увеличение конкурентоспособности вузов могут потратить 15 млрд
[15:31]В Казахстане женщина обнаружила на полу ТЦ фрагмент могильной плиты своего отца
[14:56]ФСБ задержала студента техникума, который планировал убить своих обидчиков
[14:29]В Чувашии мужчина более полугода преследует бывшую партнершу с ребенком
[13:57]В Каталонии радикальные сторонники независимости забросали полицейских камнями
[13:33]В Саратове девушка во время фотосета упала в лифтовую шахту недостроенного дома
[13:18]Российская фигуристка набрала рекордное количество баллов на турнире в Канаде
[12:20]Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
[11:55]Белый дом анонсировал выступление Трампа после сообщений о ликвидации лидера ИГ
[11:30]Гран-при "Артдокфеста" получил фильм о жизни в провинции под Мурманском
[11:07]В Петербурге школьник жестоко расправился с матерью на глазах у брата-близнеца
[10:45]Тайфун "Хагибис" уничтожил и повредил 77 тысяч жилых домов в Японии
[10:19]Пропавшие в Сирии российские жены боевиков обратились к Путину и Москальковой

26 октября, суббота

[16:28]Гендиректор МИА "Россия сегодня" возглавил Союз виноградарей и виноделов России
[16:14]Губернатор Луганской области отправлен в отставку после четырех месяцев работы
[15:52]Сотрудники ФСБ допросили одного из сторонников шамана Александра Габышева


Фото: Global Look Press
Чем можно заменить пластиковые пакеты из магазинов?
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Как избавиться от "каплезависимости"?
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Как обновить гардероб с пользой и даже с выгодой для кошелька
Лучшие мероприятия для детей и родителей в школьные каникулы
Фото: Global Look Press
Топ-5 комментариев к самым горячим новостям российских регионов
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году

Общество
18:02, 28 октября 2019

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки назвала типичные ошибки школьников при сдаче ЕГЭ по литературе.

Соответствующие рекомендации с анализом наиболее распространенных ошибок, опубликованные на сайте Рособрнадзора, подготовили специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«К типичным ошибкам в сочинениях выпускников в ЕГЭ по литературе, как и прежде, следует отнести недостаточно внимательное прочтение темы, отсутствие необходимой опоры на литературный материал, нарушение логики в рассуждениях, низкий уровень речевого оформления текста», – указывают эксперты. Также педагоги обращают внимание на то, что школьники зачастую прибегают к использованию «теоретико-литературных понятий», не вникая в их смысл, лишь для придания экзаменационной работе «внешней убедительности».

По словам специалистов, в 2019 году выпускники в целом успешно справились с заданиями экзамена. Тем не менее возникали проблемы с владением текстами произведений «на уровне значимых элементов», таких как система образов, основной сюжет и «говорящие» детали, а также со знанием средств художественной выразительности в лирических произведениях, отмечают эксперты.

Основным фактором успешной сдачи экзамена по литературе эксперты назвали знание литературоведческих понятий и контекста, а также способность внимательно читать и анализировать произведения. «Грамотное написание сочинения также будет немаловажным фактором успеха», – отмечается в сообщении ФИПИ.

Сообщается, что формат экзамена в следующем году не изменится ни по структуре, ни по содержанию, что позволит выпускникам «сосредоточиться на тех проблемных зонах, которые обозначились при оценке результатов прошлых лет».

ЕГЭ по литературе является экзаменом по выбору, положительные результаты которого необходимы для поступления в вузы, в частности, по таким специальностям, как филология, лингвистика, театральное искусство, журналистика, живопись, дизайн и музыковедение.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах

Читать далее >

Политика
Представитель МИД: Чем дальше займётся Мария Бутина, нам уже известно
Политик Дмитрий Гудков подал иск в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти
На уральского политолога завели дело за неуважение к власти
Все страны ЕС поддержали решение об отсрочке Brexit на три месяца
Общество
XXI Всемирный конгресс русской прессы: мирить народы, а не ссорить их
В Красноярске за картинку со свастикой задержан либертарианец
Эксперты дали рекомендации для успешной сдачи ЕГЭ по литературе в 2020 году
Психологам хотят делегировать право отстранять людей от работы в детдомах
Колумнисты
Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Преодолеть наши факторы бедности при желании можно за полгода. Но его нет у тех, от кого зависят эти решения: они противоречат их интересам

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Практика показывает, что воровать есть причины и у тех, кто «уже наворовал»: если власть долго не сменяется, растут аппетиты

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В любой борьбе наступает момент, когда компромат уже не работает – одни в него все равно не верят, а другие и так определились


Культура и ТВ
История авангарда и книжная нора: открытие сезона в Еврейском музее и центре толерантности
Памятник Николаю Караченцову украсили фразой из спектакля "Юноны и Авось"
Дэвид Линч получил почетного "Оскара" и похвалил выбор жюри
Минкомсвязи контролирует ситуацию с долгами "Первого канала" перед "Останкино"
Шоу-бизнес
Марк Горонок сбежал из больницы ради работы в кино
Нестираный кардиган Курта Кобейна и пиджак Майкла Джексона ушли с молотка
"ВКонтакте" запустит "умную" ленту для защиты от спойлеров к "Звездным войнам"
В РКН выяснили, что в песнях Егора Крида заключены "антиценности сатанизма"

Здоровье
Гидроэлектростанция для уставшего организма: водные тренировки и практики
Стало известно, в какое время лучше всего пить зеленый чай
Ученые: гастрошунтирование может быть эффективно в возрасте до 12 лет
Забывающие оплачивать счета могут столкнуться с деменцией
Туризм
Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х
Все на лыжню: швейцарские курорты подготовили спецпредложения для зимних туристов
Минтранс выделит авиакомпаниям ₽23 млрд компенсаций за подорожание керосина
От Северной Кореи до Мальдив: туристические приключения Татьяны Навки
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
В АМПП объяснили, почему москвичка могла не знать о штрафах на полмиллиона
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов
Мутко хочет направить на достройку проблемных домов еще 21 миллиард
Турчак предлагает придать онлайн-голосованиям по домоуправлению юридический вес
Свежий номер

Константин Богомолов. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
Медведев и Чуйченко
"Адъютант Медведева" Чуйченко отправил дочь учиться в Лондон
Чемезов стал путинским героем // фото в статье: Global Look Press
Доходчивое оружие. Кому выгодны оборонные контракты "Ростеха"
Кадр: «Русское лото»
Кто набивает карманы за счет государственных лотерей
Фото: depositphotos
Земля устала от человека?
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Экс-росгвардеец Виктор Хоржиров:
Власть должна повернуться к народу
Тимур Шаов // фото: Global Look Press
Тимур Шаов:
Я ностальгирую не по Советскому Союзу, а по детству


"Мы работаем на оборону": цену русского летающего автомобиля держат в тайне
Анна Щербакова // фото: Global Look Press
Российские чемпионки фигурного катания обменивают образование на медали?
Экспертиза на наличие алгоколя в крови погибшего ребенка // кадр: YouTube
Эксперт о деле нового "пьяного мальчика": Будут жонглировать документами
Перегнули палочку. Туберкулезный диспансер под Курганом выселила полиция
Бузова и Батрутдинов на шоу // фото: ТНТ
Шоу "План Б": ТНТ некого показывать, кроме Бузовой?

Татьяна Буланова // фото в статье: Global Look Press
В какие приметы и суеверия верят российские звезды?
Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
кадр из фильма "Картина"
Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США
фото: Global Look Press
Свидетели гола. Зачем на стадионах молельные комнаты?
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Как откладывают на пенсию и сколько получают в старости американцы
^