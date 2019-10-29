Мария Бутина помогала американским сокамерникам в учебе

26 октября специалист по оружию и международным отношениям 30-летняя Мария Бутина вернулась в Россию после 18 месяцев, проведенных в американской тюрьме.

С белыми цветами встречали рейс из Майами не только родственники Марии, но и журналисты. Они забили до отказа терминал D Шереметьево, но сотни вопросов о своем дальнейшем будущем Мария проигнорировала. Первое время, по словам окружения Марии, ей хочется провести в родном Барнауле. Но, видимо, только первое.

– Вы предложите ей работу в МИДе? – крикнул кто-то после всех официальных комментариев Марии Захаровой, встретившей Бутину одной из первых.

– А вот это – сюрприз, – ответила официальный представитель министерства.

Подробности Захарова раскрывать отказалась:

– Сейчас ей нужно время. Поскольку ее поддерживали, собирали деньги, она должна сейчас со всеми пообщаться, поблагодарить. Все это очень много стоило. Я помню письма отца: «Всё, мы на нулях. Что делать?» Помню, как мы сидели с Марго Симоньян и думали, что делать, как и что подключать.

Глава отдела цифровой дипломатии департамента информации и печати МИД РФ Максим Гончаров поделился с «Собеседником», что ему уже известно, чем займется Бутина, но большего рассказать не захотел. Во всяком случае, в США потрудиться уже не удастся.

– Вопрос к их властям, но обычно, при похожих обстоятельствах, лет на 10 въезд иностранцам закрывают, а с учетом отношения к России – тем более, – рассказал нам Гончаров, который занимался делом Марии в Америке, приезжая к ней по два раза в неделю. – Взять на себя часть вины, признавшись в сговоре с государством, морально ей было очень тяжело. Но ее адвокатская команда решила, что это необходимо сделать для того, чтобы выйти пораньше на свободу. Сокамерники относились к ней хорошо. Она им помогала в учебе по языкам, по математике, по физике и другим предметам.

Теперь, возможно, будет помогать Лаврову.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №41-2019 под заголовком «Бутиной выдадут МИД на жительство?».