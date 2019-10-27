Пропавшие в Сирии российские жены боевиков обратились к Путину и Москальковой

Пропавшие в Сирии россиянки попросили Владимира Путина и Татьяну Москалькову помочь им вернуться в Россию. Запись с их голосами была обнародована членом Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хедой Саратовой, сообщает РБК.

Девушки сбежали из лагеря семей пленных боевиков ИГИЛ. В обращениях они сообщают, что опасаются за свои жизни из-за продолжающихся военных действий.

Одна из девушек представляется Юлией Крюковой. Она утверждает, что отправила запись еще во время нахождения в лагере для беженцев аль-Холь. «Я не хочу возвращаться в Довлю (ИГ). Здесь есть женщины, которые хотят туда вернуться, и если они узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить», — говорит Крюкова на аудиозаписи.

25 октября Русская служба «Би-би-си» сообщала об исчезновении 50 россиянок из лагерей. Предполагалось, что, охранявшие лагеря курды подожгли их и ушли, а женщины решили двигаться в сторону контролируемой турками территории.

По словам Хеды Саратовой, на момент поджога в лагере оставалось 17 женщин. Сейчас они, по ее словам, находятся на одной из военных баз, контролируемой турками.

Саратова отмечает, что все женщины сожалеют о том, что отправились за своими мужьями-боевиками в Сирию.

[ИГ, также ИГИЛ, «Исламское государство» — деятельность организации признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]