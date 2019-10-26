"Би-Би-Си" сообщила о пропаже в Сирии более сотни россиян

В Сирии могли пропасть около 100 граждан РФ, которые выбрались из тюрьмы для семей боевиков «Исламского государства».

Как сообщает Русская служба «Би-Би-Си» со ссылкой на собственные источники, речь идет о женщинах и детях, которые содержались в лагере Айн-Исса, известном как тюрьма для членов семей боевиков «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

После начала Турцией операции «Источник мира» курды ушли со своих позиций, лагерь опустел. Находившиеся в нем люди ушли в пустыню, надеясь добраться до Турции. Вскоре несколько женщин сообщили о том, что их нашли вооруженные люди из протурецких отрядов, однако затем связь с ними пропала.

В МВД Турции рассказали, что иностранных граждан, в том числе граждан России, увезли в лагеря на севере провинции Алеппо, которая сейчас находится под контролем протурецких сил. По данным ведомства, задержанных нетурецкого направляют в центры содержания в городах Африн, Джераблус и Эль-Баб.

По словам источников «Би-Би-Си», близких к МВД Турции, с представителями государств, чьи граждане были задержаны за последнюю неделю на севере Сирии, вскоре начнутся переговоры о дальнейшей судьбе задержанных.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Кремль обвинил Вашингтон в предательстве курдов.