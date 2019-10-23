В Майами задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ Билалов

Посольство России в США направило запрос в Госдеп относительно задержания во Флориде Ахмеда Билалова.

Как отмечает издание Miami Herald, бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан американскими иммиграционными агентами в своем доме в Санни-Айлс-Бич (штат Флорида), где он проживал с женой и новорожденным ребенком, утром во вторник, 22 октября.

При этом причины и подробности произошедшего газета не раскрывает. «К сожалению, Интерпол в Вашингтоне не имеет никакой информации, чтобы поделиться, в отношении Билалова», — рассказали Miami Herald в пресс-службе Интерпола.

По данным РИА «Новости», посольство России в США направило запрос по поводу задержания Билалова в Госдепартамент.

«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен запрос. Ожидаем реакции», — сообщает российская дипмиссия.

Напомним, в феврале 2013 года Путин во время осмотра в Сочи строящихся к Олимпиаде трамплинов раскритиковал работу Билалова за срыв графика сдачи объекта. После этого чиновника уволили со всех постов, и вскоре он покинул Россию. Позднее в отношении Билалова было заведено уголовное дело по обвинению в причастности к «необоснованным затратам на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши» из бюджета компании «Курорты Северного Кавказа», которую он ранее возглавлял.