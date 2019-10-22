Мэрия назвала "фейками" данные "Гринписа" о радиации в зоне Юго-Восточной хорды

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский усомнился в достоверности сведений об очагах радиации.

Напомним, накануне, 21 октября, «Гринпис России» опубликовал данные, согласно которым в районе строительства Юго-Восточной хорды были обнаружены очаги радиации. Ранее о том, что из-за возведения автомагистрали может быть затронут ядерный могильник в Москворечье-Сабурове, где с 1950-х годов свои радиоактивные отходы закапывал Московский завод полиметаллов, писал и Sobesednik.ru. Отмечалось, что даже в наши дни замеры радиационного фона дозиметром там показывают 6000 мкР/ч при безопасных для человека 20–40 мкР/ч:

Как передает агентство «Интерфакс», в столичной мэрии усомнились в достоверности данных «Гринписа» и назвали их «фейками». Однако руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский пообещал все же проверить информацию экологов.

«Сколько с "Гринписом" не сталкиваюсь, очень редко есть аргументированные доказательства того, что они говорят», — сказал он, добавив, что намерен получить результаты проверки уже к вечеру 22 октября.