В Москве объявили предупреждение об опасной погоде из-за вечернего тумана

В столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за вероятности тумана в ночь на вторник, 22 октября.

Напомним, 21 октября москвичам пообещали теплую погоду с температурой воздуха до +17 градусов, а также дождь во второй половине дня.

Как передает «Интерфакс», в ночь на вторник в столице похолодает до 9-11 градусов тепла, повысится влажность воздуха, из-за чего в городе образуется густой туман.

В связи с этим синоптики объявили «желтый» погодный уровень. В Гидрометцентре сообщили, что предупреждение действует с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, 22 октября.