Небольшой дождь и до 17 градусов тепла пообещали москвичам 21 октября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 21 октября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влияением гребня антициклона в первой половине дня и холодного фронта — во второй. В связи с этим ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь ближе к вечеру.

Воздух в Москве днем 21 октября прогреется до 15..17, по области — до 13..18 градусов тепла. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха окажется на уровне 60%.